Jobabbau Heil will Rechtsanspruch auf Umschulung und Neustart

„Es gibt Sektoren, in denen menschliche Arbeit durch Technik ersetzt wird, etwa bei Banken und Versicherungen“, sagte Heil in einem Interview mit der WirtschaftsWoche. In diesen Fällen „muss die Möglichkeit geschaffen werden, einen neuen Beruf zu erlernen und ich möchte, dass dies im Laufe eines Lebens auch rechtlich möglich ist.“