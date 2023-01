Kampfflugzeuge Strategie statt Panzer!

Eine langfristige Strategie zur Aufrüstung scheint die Bundesregierung aber ebenso wenig in petto zu haben. Stattdessen kassierte Scholz bei seiner Suche nach Auswegen gerade eine herbe Absage in Brasilien. Präsident Lula da Silva verweigert schlicht, neue Munition für den Gepard-Flugabwehrpanzer zu liefern. 30 der Fahrzeuge hat Deutschland in die Ukraine geschickt. Jetzt könnten schon bald die Geschosse ausgehen.