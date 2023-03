Koalitionsausschuss: Was die Koalition ins Schaufenster stellt, lässt die Grünen schlecht aussehen

In der Dreierkoalition aus SPD, Grünen und Liberalen haben sich die Gewichte verschoben. Schien vor dem Koalitionsausschuss die FDP isoliert und mit ihren Forderungen nicht mehrheitsfähig, so haben sich Kanzler Scholz und die Sozialdemokraten in der dreitägigen Marathonsitzung still auf die Seite der Liberalen begeben. Jetzt sehen die Grünen so aus, als ob sie für ihre Klimaschutzpolitik nicht mehr viel Rückhalt im Bündnis haben.