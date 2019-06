Konzertierte Aktion Pflege: Mehr Geld für Pflegeberufe, höhere Beiträge für Versicherte

Gefordert wird in dem Bericht, dass der Pflege-Mindestlohn künftig nach Pflegefach- und Pflegehilfskräften unterscheidet. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil rechtfertigt das: „Unser Ziel sind bessere Gehälter über Mindestlöhne, sowohl für Hilfs- als auch für Fachkräfte, und gleiche Bezahlung in Ost und West.“ All das ist bisher noch nicht gesichert. Zudem verlangten bisher noch einzelne Ausbildungsstätten Schulgeld. Das soll bundesweit abgeschafft sein und die Ausbildung vergütet werden. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will mehr Geld: „Pflege muss wieder attraktiver werden. Das geht nur mit mehr Personal.“