„Kriegstüchtigkeit“ Ja, wir müssen uns ernsthaft rüsten

Was für eine Fehleinschätzung. Die Kriege im ehemaligen Jugoslawien, im „Hinterhof“ Europas, lehrten eigentlich schon etwas anderes, für den Einsatz im Kosovo legte Außenminister Joschka Fischer sich damals mit der pazifistischen Strömung der Grünen an. Und 2023 sind wir so weit, dass der Westen einen Zweifrontenkrieg kämpfen muss, den einen gegen den autoritären Aggressor Wladimir Putin im Osten, den zweiten gegen die Terroristen der Hamas im Nahen Osten. An beiden Fronten sterben jetzt täglich Menschen, die genau jene Freiheitswerte verteidigen, die der Kern auch unserer Republik sind, deren Früchte wir trotz aller Maulerei täglich und voll genießen. Wie haben nochmal die Bayern gegen Dortmund gespielt?