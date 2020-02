Merz, Laschet, Röttgen Die CDU hat die Wahl: lieber impulsiv, integrativ oder intellektuell?

Vor einer Woche erzählte ein Mann, der wie Laschet und Merz aus Nordrhein-Westfalen kommt, an gleicher Stelle, was ihm vorschwebt, wenn er CDU-Chef wird. Norbert Röttgen sprach unter anderem davon, dass Deutschland mehr Verantwortung in der Welt übernehmen und enger mit den EU-Partnern zusammenarbeiten müsse. Und so weiter.