NRW-Tag der Jungen Union: Laschet fordert größte Breite der CDU im Bundeskabinett

Merz warb damit, dass er am ehesten für diese klare Abgrenzung stehe. „Nachhaltigkeit“ sei zudem nicht nur in der Umweltpolitik nötig, sondern auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. „Dieses Land lebt zurzeit zu sehr in der Gegenwart und zu sehr auf Kosten der jungen Generation“, sagte Merz mit Blick auf etwa auf die hohe Schuldenaufnahme der Regierung. Röttgen konzentrierte sich in seiner Rede stärker auf eine nötige Neuorientierung der EU in der Außen- und Sicherheitspolitik. Deutschland brauche zudem einen „Gesellschaftspakt für Digitalisierung“. „Sonst werden wir abgehängt“, warnte er.