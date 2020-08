ÖPNV Vom Klimaretter zur „Virenschleuder“

Die Leere in Bus und Bahn macht sich nun auch in den Umsätzen bemerkbar. „Wir haben seit der Pandemie ein Sechstel unserer Jahreseinnahmen aus dem Fahrgastbetrieb verloren“, sagt Münster-Rendel. Es gibt aber gute Nachrichten: Der Rettungsschirm aus dem Konjunkturpaket von 2,5 Milliarden Euro für den Nahverkehr wirkt. „In Sachsen-Anhalt wird der Rettungsschirm wirksam aufgestockt. Außerdem hat das Land einige Ausgleichzahlungen vorgezogen, so entstehen bei uns keine Liquiditätsprobleme“, so die Magdeburgerin.