Politischer Aschermittwoch: Heimspiel im Bierzelt – CSU eröffnet den Kampf gegen die AfD

Nun also wird schon in diesem Jahr der erste politische Schlagabtausch zum Ende der Karnevalszeit ohne den Oberbayern Seehofer stattfinden. Dabei war alles auf ihn und Söder ausgerichtet: Die Bühne strahlt in diesem Jahr bewusst in Holzoptik; auf der Bühne steht nicht mehr nur das Rednerpult, vielmehr sorgen dahinter zusätzlich etliche Biertische mit karierten Decken und Bierbänken für das, was die Bayern mögen: heimelige Atmosphäre.