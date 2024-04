Scholz in der Kritik „Der Kauf von Taurus müsste für die Bundeswehr Top-Priorität haben“

Der Oppositionspolitiker spricht damit ein Thema an, das erst am vergangenen Wochenende der Taurus-Hersteller MBDA selbst gestartet hat. Die Bundesregierung müsse Aufträge an die Rüstungsindustrie schneller entscheiden, forderte der Chef des Konzerns, Thomas Gottschild, in einem Interview mit der der „Augsburger Allgemeinen“. „Hier können wir in Deutschland wesentlich besser und schneller werden.“ Und weiter: „Der Taurus gehört in einen Baukasten für moderne Kriegsführung.“ Dennoch würden dem Unternehmen noch immer keine Neubestellungen aus Berlin vorliegen. Zwar werden die 600 bestehenden Raketen im Arsenal der Bundeswehr gerade Stück für Stück auf den neusten Stand gebracht, wie eine Nachfolge-Strategie aber aussehen könnte, bleibt bislang unklar.