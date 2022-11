Außerdem herrscht Einigkeit darüber, China künftig als „Partner, Wettbewerber und Rivalen“ zu betrachten – sowie darüber, dass sich das Gewicht vom „Partner“ (etwa bei der Bekämpfung des Klimawandels) in Richtung „Wettbewerber“ (technologische Innovationen, Zugriff auf Rohstoffe) und „Rivale“ (Washington Consensus, internationale Ordnung) verschiebt. US-Außenminister Antony Blinken hat das Entscheidende zum Thema bereits im März 2021 auf eine kompakte Formel gebracht: „Our relationship with China will be competitive when it should be, collaborative when it can be, and adversarial when it must be“. Und weiter: „The common denominator is the need to engage China from a position of strength.“