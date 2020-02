Thüringen Zu diplomatisch, nicht klar genug: FDP-Chef Lindner räumt Fehler ein

Als Konsequenz aus den Vorgängen in Thüringen und dem schwachen Abschneiden bei der Hamburg-Wahl will Lindner einen Mitte-Kurs seiner Partei schärfen. „Wir werden in der nächsten Zeit ganz offensiv unsere politische Position der Mitte reklamieren und auch die Auseinandersetzung mit denen suchen, die versuchen, jetzt aus dem Fehler von Erfurt eine grundlegende Veränderung unserer politischen Landschaft herbeizuführen“, sagte Lindner am Montag in Berlin nach einer Präsidiumssitzung seiner Partei. Er sprach von einer klaren Abgrenzung zur AfD, aber auch zur Linken.