US-Außenminister besucht Berlin Die Differenzen bleiben, der Ton wird moderater

All das ist so, seit ein Mann das Ruder im Weißen Haus übernommen hat, dessen Namen Merkel nicht ein einziges Mal nennt, als sie am Donnerstag auf dem Campus in Harvard vor 20.000 Menschen spricht. Trotzdem ist ihre 35-minütige Rede eine Abrechnung mit der Politik von Donald Trump. Der US-Präsident ist der sprichwörtliche Elefant im Raum. Jeder weiß, auf wen Merkel anspielt, wenn sie sagt: „Mehr denn je müssen wir multilateral statt unilateral denken und handeln. Global statt national.“ Trump handelt national statt global und stellt mit seiner „America-first“-Politik die Nachkriegsordnung auf den Kopf und jahrzehntealte Bündnisse in Frage.