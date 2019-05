Umfrage unter Unternehmern Wem der deutsche Mittelstand noch vertraut

Nichtsdestotrotz sind Trump, Brexit und Co. für die meisten Betriebe kein Grund, das Auslandgeschäft zu reduzieren. Lieber verlegt man Produktionsstandorte oder gewichtet den Handel neu. Gleichzeitig konzentriert sich vor allem der „kleine“ Mittelstand (Umsatz zwischen zwei und 15 Millionen Euro) verstärkt auf den EU-Binnenmarkt. Im Gegensatz zu großen Betrieben scheut er die Expansion in Schwellenländer und konzentriert sich in diesen schwierigen Zeiten auf seine Kernprodukte. Jeder zweite Betrieb in dieser Umsatzklasse konzentriert stärker auf den deutschen Markt, 44 Prozent auf den EU-Binnenmarkt. Nur 15 Prozent orientieren sich in Richtung Schwellenländer, so die Studienergebnisse.



Seit 2007 ist der Anteil der exportierenden Unternehmen stabil. Nach wie vor erwirtschaftet etwa jeder zweite Mittelständler mit einem Jahresumsatz ab zwei Millionen Euro einen Teil seines Umsatzes im Ausland – im verarbeitenden Gewerbe sind es sogar 77 Prozent. 91 Prozent der exportierenden Unternehmen setzen Produkte in der Währungsunion ab.