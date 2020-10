Von der Partyhauptstadt zum Coronahotspot „Wir wollen Berlin nicht lächerlich machen“

Und was ist mit den jungen Menschen, die wegen des Nachtlebens nach Berlin kommen?

Tatsächlich sind die meisten Menschen auch vor der Pandemie nicht zum Partymachen angereist. Wir haben durchschnittlich nur 15 Prozent, die in diese Kategorie fallen: Junge Menschen, die über das Wochenende herkommen und in Bars und Clubs gehen. 60 Prozent sind so genannte kulturelle Entdecker. Sie machen Sightseeing und möchten gut essen gehen. Das ist auch jetzt möglich.