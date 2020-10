WeFox-Gründer „Wir brauchen eine Start-up-Kanzlerin“

In neun von zehn Fällen sind bei den großen Deals in Deutschland in den vergangen zwei Jahren ausländischen Investoren an Bord gewesen, zeigt auch eine aktuelle Studie der KfW. Fehlt es an Anreizen oder an Mut?

Vermutlich an beidem. Wer Wagniskapital investiert, geht natürlich auch ein Risiko ein – und damit tut man sich in Deutschland offensichtlich weiter schwer. Das kann sich langfristig negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auswirken.