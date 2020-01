Wirtschaftsweiser Schmidt „Die Regierung handelt fahrlässig“

Was war Ihr größter politischer Erfolg als Wirtschaftsweiser?

Die Verankerung marktwirtschaftlicher Ansätze in der Klimapolitik. Der Rat hat sich schon mit dem CO2-Preis auseinandergesetzt, als das in der deutschen Politik noch völlige Zukunftsmusik war. Wie sich Klimapolitik volkswirtschaftlich effizient und sozial ausgewogen organisieren lässt, ist eine zentrale Zukunftsfrage. Wir haben dazu wertvolle Beiträge geleistet, zuletzt vor wenigen Wochen in einem Sondergutachten zur Klimapolitik.



Und was hat Sie während Ihrer Amtszeit am meisten geärgert? Was hat die Politik ignoriert?

Da denke ich in allererster Linie an unsere ausdrückliche Mahnung, im Angesicht des demografischen Wandels die Tragfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme stärker in den Blick zu nehmen. In den vergangenen Jahren ging der politische Zug in die genau andere Richtung, die Sozialsysteme wurden durch immer neue Ausgabenbeschlüsse geschwächt. Das ist fahrlässig – und bisweilen recht frustrierend.