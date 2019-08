Zweiter Schritt beim Soli-Abbau Reiche sollen künftig mehr Einkommensteuer zahlen

In einem zweiten Schritt – nach dem jetzt vorgeschlagenen ersten Schritt – soll der Soli für die verbleibenden paar Prozent der Steuerbürger in eine dauerhafte Konstruktion überführt werden, teilte Scholz bei seinem kurzen Auftritt im ministeriellen Garten mit. Dauerhaft, weil sein Haus offenbar selbst verfassungsrechtliche Bedenken hat, sollte die einst mit dem Aufbau Ost begründete Zwangsabgabe bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag erhoben werden. Deshalb sagt Scholz: Wer ein, zwei oder drei Millionen Euro verdiene, solle statt über den Soli demnächst etwa in Form einer erhöhten Einkommensteuer zur Kasse gebeten werden. Machbar wäre dies durch eine zusätzliche „Reichensteuer“, also eine Reichensteuer II über die geltende dreiprozentige Steuer auf Einkommen über 250.000 Euro jährlich hinaus.