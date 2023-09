Ansprache zur Lage der EU Von der Leyens Charme-Offensive für eine zweite Amtszeit

In der Sache wird der Gipfel der Sozialpartner, angekündigt für das erste Halbjahr 2024 unter belgischer EU-Ratspräsidentschaft, wohl genauso wenig erreichen wie die internationale Konferenz gegen Menschenschmuggel. Auch vom Bericht zu Europas Wettbewerbsfähigkeit von Mario Draghi, einst Präsident der Europäischen Zentralbank, ist wenig zu erwarten. Solche Berichte sind in der Vergangenheit schon häufiger geschrieben worden und in Schubladen verschwunden. Aber von der Leyen sendet mit all diesen Ankündigungen das Signal, dass sie Probleme durchaus wahrnimmt.



Sie hielt in Straßburg eine Wahlkampfrede, als wollte sie sich bereits eine Mehrheit der Stimmen im Europäischen Parlament sichern, die sie für eine Wiederwahl benötigt. Für Grüne und Linke streute sie gleich zu Beginn Elemente zur Gleichberechtigung ein. Die Grünen bekamen zusätzlich ein Bekenntnis zur Artenvielfalt. Ihre christdemokratischen Parteifreunde bekamen freundliche Worte zur Landwirtschaft und einen eigenen Gipfel für Bauern. Im Streit um das Renaturierungsgesetz hatte Fraktionsführer Manfred Weber (CSU) im Sommer von der Leyen massiv angegriffen. Und für die Liberalen hatte von der Leyen ein Versprechen auf Entbürokratisierung parat. „Es ist Zeit, Geschäfte in Europa einfacher zu machen“, sagte sie.

Gegen Schluss gab sie sich noch als überzeugte Europäerin, entwarf die Vision einer EU mit über 30 Mitgliedern, die nicht nur die Ukraine, sondern auch Länder wie Moldawien aufnimmt, um diese langfristig an den Westen zu binden. Ja, dafür müsse sich die EU verändern, aber von der Leyen spielte die Größe der Herausforderung herunter.