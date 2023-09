Ursula von der Leyen Beim Bürokratieabbau hat die EU-Kommissionspräsidentin versagt

Von der Leyen hat auch nicht im Ansatz versucht, diese Tendenzen zu bekämpfen. Ihr Problem sitzt freilich tief: Es fehlt ihr als Medizinerin schlicht am Verständnis für den Markt. Sie löst Herausforderungen am liebsten mit öffentlichem Geld. So sorgte sie dafür, dass die EU-Kommission in der Corona-Pandemie zum ersten Mal Schulden aufgenommen hat. Gesetzesvorlagen zur Rohstoffversorgung und auch der Chips Act setzen auf Dirigismus wie nie zuvor. Welche Kraft die Wirtschaft entfalten könnte, wenn sie von Fesseln befreit würde – darüber hat von der Leyen nie ernsthaft nachgedacht.



Dieser Beitrag entstammt dem WiWo-Newsletter Daily Punch. Der Newsletter liefert Ihnen den täglichen Kommentar aus der WiWo-Redaktion ins Postfach. Immer auf den Punkt, immer mit Punch. Außerdem im Punch: der Überblick über die fünf wichtigsten Themen des Tages. Hier können Sie den Newsletter abonnieren.