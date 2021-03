EU-Arzneimittelbehörde Ab Freitag verimpft Europa wieder AstraZeneca: EMA nennt Impfstoff „sicher und wirksam“

Manche Experten empfahlen AstraZeneca daher eine Imagekampagne. Doch zumindest in der vergangenen Woche wollte das Unternehmen davon noch wenig wissen. Klaus Hinterding, Mitglied der Geschäftsführung bei AstraZeneca in Deutschland, erklärte der WirtschaftsWoche dazu: „Natürlich möchten wir noch mehr über den Impfstoff aufklären und noch besser informieren. Imagekampagnen stehen aktuell jedoch nicht oben auf unserer Agenda. Wir wollen und werden auch weiterhin mit der Qualität unserer Produkte überzeugen.“



Erste Reaktionen auf die EMA-Entwarnung deuten einen weiterhin holprigen Weg an: So will etwa Schweden vorerst an dem Stopp der AstraZeneca-Impfungen festhalten. Man benötige „einige Tage“, um die Entscheidung der Europäischen Arzneimittelagentur zu prüfen, sagte der Leiter der schwedischen Gesundheitsbehörde, Johan Carlson, am Donnerstagabend. Auch in Irland verkündete man keinen vorschnellen Restart. Dort soll am Freitag darüber entschieden werden, ob die AstraZeneca-Impfungen wiederaufgenommen werden, teilen die Gesundheitsbehörden mit.