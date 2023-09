Nach Niederlage bei Euro7-Norm Deutschland muss sich in Brüssel früher positionieren

Das Phänomen hat einen Namen. „The German vote“ ist in Brüssel seit Jahren berüchtigt und steht für das unentschlossene deutsche Abstimmungsverhalten. Häufiger als andere Nationen bezieht Deutschland in Brüssel erst auf den letzten Metern Position oder enthält sich ganz, weil sich die Koalitionsregierung in Berlin nicht rechtzeitig auf einen gemeinsamen Ansatz einigen kann.