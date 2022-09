Rede zur Lage der EU Souveräne Inszenierung, weniger überzeugende Lösungsansätze

Von der Leyen kündigte 100 Millionen Euro an Hilfe zum Wiederaufbau zerstörter Schulen in der Ukraine an. Sie ging allerdings nicht darauf ein, dass die Auszahlung der bisher schon versprochenen 16 Milliarden Euro an Hilfe stockt. Die Ukraine soll außerdem Zugang zum EU-Binnenmarkt bekommen, was die EU-Kommissionspräsidentin noch am selben Tag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj besprechen wollte. Auch sollen für die Ukrainer künftig die Roaming-Gebühren entfallen, wie das bisher schon in der EU der Fall ist.