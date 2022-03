Putin soll allein in den vergangenen Tagen rund 7000 Menschen festgenommen haben, die der Welt signalisieren wollten: Das ist nicht unser Krieg. Das ist nicht Russlands Krieg. Das ist Putins Krieg. Er lässt die Abrissbirne kreisen über Russland als Scheinrepublik und Fassadendemokratie. Und legt den Grundstein für eine totalitäre Diktatur.



Noch ist es nicht soweit. Aber vielleicht schon zu spät? An Mut und Widerspruchsgeist mangelt es nicht in Russland, auch nicht an Klarheit: „Wir, Vertreter der Intelligenzija Russlands, sind (jetzt) verpflichtet, die Regierung vor einem historischen Fehler zu warnen, …vor dem Bestreben, … (die) Ukraine unter ihre Kontrolle zu bringen… Weitere Schritte auf diesem Weg wären mit einem Blutvergießen unvorhersagbaren Ausmaßes verbunden, mit einer Isolierung Russlands, mit einer Verwandlung des Landes zu einem Paria.“ Und weiter: „Heute liegt die Verantwortung bei uns, den Bürgern Russlands. Wir haben ein politisches Regime an die Macht kommen lassen, das eine Aggression entfesselt hat, und wir müssen alles in unserer Macht stehende tun, um einen Dritten Weltkrieg zu verhindern, dessen Prolog sich möglicherweise… in der Ukraine abspielt.“



