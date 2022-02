Scholz' Regierungserklärung Deutschland plant Kurswechsel – und eine massive Aufrüstung

Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte in einer Sondersitzung im Bundestag am Sonntag einen massiven Ausbau der Streitkräfte durch ein „Sondervermögen Bundeswehr“ an und will dafür auch das Grundgesetz ändern. „Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten“, sagte er in einer Regierungserklärung. Die Mittel sollten für Investitionen und Rüstungsvorhaben genutzt werden. „Wir werden von nun an - Jahr für Jahr - mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren“, kündigte Scholz an. „Wir tun dies auch für uns, für unsere eigene Sicherheit.“ Zudem kündigte er den beschleunigten Bau von zwei LNG-Terminals an.