Europa und europäische Politik sind wichtig als Ganzes und für jedes einzelne Mitglied der EU. Aber Populismus und Europafeindlichkeit finden sich natürlich auch hier. So befinden sich auch im europäischen Parlament seit einigen Jahren populistische Parteien im Aufwind und im neuen Parlament dürften die populistischen Kräfte so stark wie nie zuvor abschneiden, sofern die politischen Turbulenzen in Österreich nicht die Wahlen in der ganzen EU nachhaltig beeinflussen. Der Skandal in Österreich zeigt einmal mehr, dass es immer wieder Politiker geben wird, die die notwendige Demut und moralische Stärke missen lassen. Leider hat man den Eindruck, dass die Zahl dieser Politiker eher zunimmt.