Wir erleben in den letzten Wahlen eine zunehmende Spreizung der politischen Meinung. Parteien an den Rändern des politischen Spektrums werden gestärkt, zulasten des politischen Mainstreams. Ein gemeinsamer Faktor dürfte die zunehmende Zukunftsangst der Menschen sein. Die hohe Veränderungsgeschwindigkeit in den Gesellschaften und im Beruf, verbunden mit der Niedrigzinspolitik der EZB und der Diskussion über Migration und Demographie bereitet viele Menschen Sorge. Einfache Slogans fallen hier schnell auf einen fruchtbaren Boden. Darin zeigt sich aber auch, dass die großen Parteien in Europa diese Sorgen nicht effektiv genug adressieren.