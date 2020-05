Weniger Konsum, sinkende Investitionen BIP schrumpft: Deutschland rutscht in die Rezession

Nicht nur in der Bundesrepublik, auch weltweit stehen die Zeichen auf Rezession. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet mit der schwersten globalen Rezession seit fast hundert Jahren. Die weltweite Wirtschaftsleistung könnte 2020 um 3 Prozent zurückgehen, jene der Eurozone sogar um 7,5 Prozent, hieß es in der IWF-Prognose zur globalen Konjunktur Mitte April. Nouriel Roubini, ist Ökonomie-Professor an der New York University, erwartet nicht nur für dieses Jahr schwere wirtschaftliche Folgen: „Ich erwarte ökonomisch ein verlorenes Jahrzehnt und wachsende soziale Spannungen“, sagte er im Interview mit der WirtschaftsWoche. „Es würde mich wundern, wenn die aktuelle Krise nicht zu einer noch größeren führen würde.“



US-Starökonom Nouriel Roubini warnt vor den langfristigen Folgen der Corona-Pandemie. Er sieht in vielen Volkswirtschaften ein Phänomen der Siebzigerjahre aufziehen, das eigentlich als ausgerottet galt – die Stagflation. Lesen Sie hier das ganze Interview mit dem Ökonomie-Professor.