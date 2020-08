Coronakrise „Der Staat sollte nur kleinen Betrieben helfen“

Natürlich: In manchen Situationen sind Unternehmen nicht in der Lage, ohne Hilfe mit den Marktkräften fertigzuwerden. Und natürlich gibt es in wirtschaftlich benachteiligten Gemeinwesen einige wenige unverzichtbare Unternehmen, die zu retten aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen wünschenswert ist.



Aber: Die Konjunkturmaßnahmen sollten sich ausschließlich auf Kleinunternehmen beschränken. Angeschlagene Großunternehmen sollen keine Zuschüsse oder subventionierte Kredite vom Staat bekommen. Große Kapitalgesellschaften, die Geld brauchen, um sich über Wasser zu halten, können am Markt Kredite aufnehmen. Diese Unternehmen - Fluglinien oder Hotelketten zum Beispiel - werden überschüssiges Personal nämlich nur so lange halten, wie sie die Subventionen dafür bekommen. Es wäre für die Regierung viel billiger, mit dem Geld direkt die Arbeitslosenversicherung zu stärken, statt es in solche Unternehmen zu pumpen.