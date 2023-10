Die deutsche Konjunkturkrise Vergesst nicht die Wirtschaftspolitik!

Der Ökonom hält eine längere Lebensarbeitszeit für unvermeidlich und schlägt vor, künftig das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln. Die Wirtschaftsweise Schnitzer will sogar an die Rentenhöhe herangehen: „Wir sollten darüber nachdenken, die Renten weniger stark steigen zu lassen, sie also von der Lohnentwicklung teils abkoppeln“, sagte sie der WirtschaftsWoche. Das würde die Rentenkassen schon in der kürzeren Frist entlasten.