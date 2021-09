EZB-Ratsmitglied zu Anleihenkäufen Notenbanker Holzmann sieht Europa in Zugzwang

Die EZB hat am Donnerstag ihre Inflationsprognose erhöht und erwartet nun für dieses Jahr eine Teuerungsrate von 2,2 Prozent. Im Juni hatte die EZB noch mit 1,9 Prozent gerechnet. Die Inflation hat damit die Zielmarke von zwei Prozent überschritten, die EZB hat gerade erst ihre Politik geändert und will vorübergehende Werte über der Zielmarke hinnehmen. Im August hatte die Inflation in der Eurozone sogar drei Prozent erreicht, den höchsten Wert seit zehn Jahren. In Deutschland war sie im August nach nationaler Berechnungsweise sogar auf 3,9 Prozent hochgeschnellt.