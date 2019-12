Finanzmärkte und Realwirtschaft Der irrationale Überschwang der Finanzmärkte

Hinzu kommen in Europa die Faktoren einer alternden Bevölkerung, einer sinkenden chinesischen Nachfrage und der hohen Kosten zur Erfüllung neuer Emissionsstandards. Und die wichtigsten europäischen Volkswirtschaften – nicht zuletzt Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien – erleben derzeit politische Auseinandersetzungen, die in wirtschaftliche Probleme münden könnten.



Fünftens wird das iranische Regime angesichts der lähmenden Sanktionen wohl keine andere Möglichkeit sehen, als die Gesamtregion weiter zu destabilisieren, um die Kosten für die USA in die Höhe zu treiben. Der Mittlere Osten steckt schon jetzt im Chaos: Im Irak und im Libanon – einem Land, das praktisch bankrott ist und dem eine Währungs-, Staatsschulden- und Bankenkrise droht – sind massive Proteste ausgebrochen. Im aktuellen politischen Vakuum dort könnte sich die vom Iran unterstützte Hisbollah durchaus entscheiden, Israel anzugreifen. Auch der Einmarsch der Türkei in Syrien hat viele neue Risiken aufgeworfen, zum Beispiel in Bezug auf die Öllieferungen aus dem irakischen Teil Kurdistans. Im jemenitischen Bürgerkrieg ist kein Ende in Sicht. Und Israel steht derzeit ohne Regierung da. Die Region ist ein Pulverfass; eine Explosion könnte einen Ölschock und eine neue Phase der Risikoscheu auslösen.



Sechstens geraten die Notenbanken derzeit an die Grenzen dessen, was sie zur Stützung der Konjunktur tun können. Die Fiskalpolitik unterliegt derweil weiterhin den von Politik und hohen Schulden ausgehenden Beschränkungen.