Frühjahrsgutachten Die Dekarbonisierung kostet Wohlstand

Eingriffe in die Preisbildung, etwa in Form von Obergrenzen für die Kraftstoffpreise, lehnen die Forscher als „kontraproduktiv“ ab. Sie behinderten die nötigen Anpassungen an die veränderten Knappheitsverhältnisse. Das gelte auch für die Absenkung der Kraftstoffsteuer, die daher nur kurzfristig gewährt werden sollte. Was die Institute hier jedoch übersehen: Die Kraftstoffsteuer selbst ist ein Eingriff des Staates in die Preisbildung. Sie verteuert Benzin, Diesel und Co schon seit Jahren und suggeriert dadurch eine Knappheit, die es so nicht gibt.