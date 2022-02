Gegenwind durch Unsicherheit Eine toxische Melange für die Märkte

Energieknappheit, lockere Geldpolitik, Materialengpässe und nun auch noch die eskalierende Situation in der Ukraine – es ist eine toxische Melange, die die Preise in Europa von einem Rekord zum nächsten treibt und den erhofften Post-Corona-Aufschwung auszubremsen droht. Für das informelle Treffen der Notenbanker der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag in Paris sind das keine günstigen Voraussetzungen.