Internationaler Währungsfonds Warum Lindner in Washington so unerhört entspannt war

Und wer in Washington mit seinen inzwischen 30 Grad am Tag die ratternden Klimaanlagen in schlecht isolierten Häusern erlebt, der kann sich schon ein wenig über die grünen Hauruck-Versuche beim Gebäudeenergiegesetz in Deutschland wundern, die selbst Millionen ökologisch längst sensibilisierte Bundesbürger zu überfordern scheinen und in Rage bringen.