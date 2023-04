Internationaler Währungsfonds Warum die schlechte Wachstumsprognose des IWF dem Bundesfinanzminister nützt

Mitte April ist es immer soweit. Dann veröffentlicht der Internationale Währungsfonds (IWF) eine neue Prognose zum wirtschaftlichen Wachstum in der Welt. Diesmal geht es nach unten. Das globale Wachstum soll sich in diesem Jahr auf 2,8 Prozent verlangsamen gegenüber 3,4 Prozent in 2022. Deutschlands Wirtschaft soll sogar leicht schrumpfen. Pünktlich zum Auftakt der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank bekommen so die versammelten Finanzminister und Notenbankchefs aus aller Welt frische Zahlen über die ökonomische Performance in die Hand. Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), der an diesem Dienstag mit einem Regierungs-Airbus vom alten Typ A340-300 aus Berlin anreiste.