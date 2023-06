Japanische Konjunktur: Einäugig unter Blinden

Der Trend zum „Friendshoring“ bei Lieferketten – also die Ansiedlung von Produktionsstätten in befreundeten Ländern – löst einen Boom im Halbleitersektor aus. TSMC, Micron und Samsung investieren in Nippon, das zur „Chip-4“-Allianz von USA, Südkorea und Taiwan gehört. Auch sitzt Japan wie eine Spinne im Netz aller Freihandelsverträge in Asien. „Die Rivalität zwischen den USA und China hat in Japan ein hohes Krisenbewusstsein für die eigenen wirtschaftlichen Abhängigkeiten erzeugt“, erläutert der deutsche Japan-Ökonom Jesper Koll. „Wie vertrauenswürdig ist China noch? Und auch wenn man es nicht laut sagt: Wie vertrauenswürdig sind eigentlich die USA? Davon sind viele Entscheidungen getrieben.“ Das bessere Abschneiden von Japan lässt sich auch mit Sonderwegen erklären. „Ob in der Geldpolitik, der Fiskalpolitik oder der Ordnungspolitik – Japan gibt Vollgas in Sachen Wachstum“, meint Koll. In der Geldpolitik folgt Japan den USA und Europa nicht und verweigert jede Straffung.