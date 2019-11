Sachverständigenrat: Wirtschaftsweise sehen Risiken – aber keine tiefe Rezession

Die Wirtschaftsweisen rechnen nicht mit einer Rezession und halten ein Konjunkturpaket trotz der Abschwächung für nicht notwendig. 2019 und 2020 würden die Maßnahmen des Staates bereits einen Großteil des Wachstums ausmachen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Gutachten der Sachverständigenrates für die Bundesregierung. 2020 würden beispielsweise die Beschlüsse zum stärkeren Klimaschutz wirken, bei dem der Staat unter anderem die Deutsche Bahn und umweltschonendere Autos stärker als bisher fördert. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte bei der Übergabe des Gutachtens, das mit der Halbzeitbilanz der großen Koalition zusammenfällt: „Wir sind arbeitsfähig und arbeitswillig. Wir werden aus ihrem Gutachten Impulse nehmen und schauen, was wir in der verbleibenden Regierungszeit auf den Weg bringen.“