USA: Der Kampf um Amerikas Schulden spitzt sich zu

Rückendeckung fürs Schuldenmachen gibt es auch von der Wissenschaft: Galten Staatschulden lange Zeit als Gefahr für nachhaltige Haushaltsstabilität, so wird dies heute von renommierten Ökonomen in Zweifel gezogen. Liege der Nominalzins wie derzeit unter der Wachstumsrate des nominalen Bruttoinlandsprodukts (BIP), drücke dies die Schulden in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), sagt beispielsweise der ehemalige IWF-Chefökonom Olivier Blanchard. Ähnlich sieht es der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman. Nicht die Verschuldung stelle eine Gefahr dar, sondern dass die Regierung in Washington zu wenig Geld in die Hand nehme, um das Wachstum anzukurbeln.