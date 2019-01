Der Handelsstreit zwischen den USA und China ist die Spirale der Eskalation ist wohl zunächst gestoppt, die Nervosität der Aktienmärkte noch nicht in Verzweiflung umgeschlagen. Der Grund hierfür: Die chinesischen Gegenzölle richten aktuell in den USA größeren Schaden an, als die US-Strafzölle selbst in China. Dennoch wird China weiter gegensteuern müssen.

23. Januar 2019