„Gefahren für Amerikas Sicherheit“ Amerika will die Macht von Big Tech brechen – diesmal wirklich

Doch nun scheint endlich Bewegung in die lange angekündigte Regulierung zu kommen. In Washington stehen zwei Gesetzentwürfe zur Diskussion, die vor allem das Silicon Valley in hektische Betriebsamkeit versetzen. Denn sie gehen über Parteigrenzen hinweg, Demokraten und zumindest einige Republikaner ziehen an einem Strang.