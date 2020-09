Chinas Technologie-Scout So spürt Huawei in Deutschland neue Supertechnologien auf

Dieses Geschäft läuft. Weil die strenge Politik von Donald Trump Huawei zwingt, sich aus der Forschung in den USA zurück zu ziehen, steigt das Interesse an Europa. So verhaftete das FBI im Februar den prominenten Harvard-Chemiker und Nanotechnologieexperten Charles Lieber. Der Wissenschaftler sei in Chinas „Tausend-Talente-Plan“ involviert gewesen, so der Vorwurf der Behörden, dem zufolge das Land führende Akademiker anzuwerben versucht. Lieber habe Hunderttausende Dollar von der Wuhan University of Technology (WUT) erhalten und darüber gelogen.