Chinas Technologie-Scout So spürt Huawei in Deutschland neue Supertechnologien auf

„Huawei aber hat eine richtig gute Strategie. Die schwärmen in Deutschland regelrecht aus, um Ideen sehr frühzeitig aufzuspüren“, erzählt Daniel Schall. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona etwa sei der europäische Forschungschef des Konzerns schon an den Messestand jenes wissenschaftlichen Projekts gekommen, aus dem später das Start-up entstanden ist. „Von allen, die wir in den letzten Jahren gesprochen haben, waren die Huawei-Leute die Freundlichsten, diejenigen die am besten zugehört haben und wo die Gespräche am produktivsten waren“, so der Gründer.