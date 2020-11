Corona-Warn-App Woran scheitert die Corona-Warn-App, Herr Kelber?

Wo zum Beispiel?

Also wenn ich mir anschaue, dass noch immer nicht alle Labore die Testergebnisse direkt in die App übermitteln, das ist doch widersinnig. Wichtigstes Ziel der App ist, Infektionswarnungen in möglichst kurzer Zeit weiterzugeben – und dann dauert es im Zweifel Tage bis die Info einer positiven Testung einen Menschen auf dem Postweg oder per Telefon erreicht? Das muss einfach viel schneller und durchgängig digital werden. Die Warn-App scheitert eher an fehlender Digitalisierung als an zu strengem Datenschutz.