Nach einem Aufschrei von Datenschützern verschwanden all diese Pläne tief in den Schubladen, und für die heutige Corona-Warn-App verzichteten die Entwickler auf viele nützliche Sensorik. Mehr als Zeitpunkt, Dauer und Stärke des Distanzsignals werden nicht erfasst, wenn zwei Smartphones mit aktivierter App in die Reichweite ihrer jeweiligen Bluetooth-Sender kommen. Man habe, heißt es heute aus Spahns Ministerium, alle anderen denkbaren Anwendungen, „so wünschenswert sie aus wissenschaftlicher oder diagnostischer Sicht sein könnten, dem konsequenten Datenschutz untergeordnet, um größtmögliche Akzeptanz der Anwender zu erreichen“.