Digitalisierung Deutschland fehlen die richtigen Lernprozesse

Einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) zufolge könnten in der Autobranche bis 2030 rund 125.000 Stellen wegfallen – das wäre fast jeder siebte Arbeitsplatz in diesem Sektor. Maßgeblich dafür verantwortlich sind laut der Studie Produktivitätssteigerungen durch Automatisierungsprozesse in der Fertigung und die Auswirkungen der Umstellung auf Elektroautos, kurz: die Digitalisierung. Durch sie entstehe nach Ansicht des IAO eine grundlegende Veränderung der Produkte, aber auch der Produktion. Das bedeute jedoch nicht zwangsläufig den Abbau von Arbeitsstellen. Denn der Strukturwandel birgt auch Beschäftigungspotentiale durch neue Tätigkeiten oder Wachstumseffekte, die in der Studie nicht berücksichtigt werden.