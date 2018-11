Microsoft-Manager Brad Smith „Eine neue Definition von Krieg und Frieden“

Ihr Präsident Donald Trump hält nicht mehr viel von Verbünden wie der NATO. Sind neue Cyber-Regeln in solchen Zeiten überhaupt realistisch?

Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns wie in Paris an einen Tisch setzen. Ich erwarte nicht, dass alle ihre Unterschriften unter einen wie auch immer gearteten Beschluss setzen werden, aber wir werden sicher in der Lage sein, eine breite Gruppe an Ländern, Zivileinrichtungen und Unternehmen zusammenzubringen. Nochmal: Diesen historischen Moment müssen wir unbedingt nutzen, um an die Vergangenheit zu erinnern. Die Menschen tun sich sehr leicht damit, sich in Tagesdebatten zu verlieren, anstatt den Weitblick über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte zu behalten.