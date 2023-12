Neues KI-Modell Kann Google OpenAI aushebeln?

Das eigentliche Problem ist, das Bard nur die zweite Geige spielt. Bei der Internet-Suche denkt man zuerst an Google, bei Chatbots an ChatGPT. Das birgt die Gefahr, dass Google sich ein weiteres Trauma einhandelt, an dem Microsoft seit vielen Jahren mit seiner Suchmaschine Bing leidet: Egal, wie stark Bing verbessert wird, es fällt niemandem auf. Weil sich alle schon an Googles Suchmaschine gewöhnt haben.



Ist das Kind – in diesem Fall Bard – schon in den Brunnen gefallen? Das ist noch unklar. Investoren sitzen Google-Chef Sundar Pichai mit unbequemen Fragen im Nacken, wann der große Turbo eingelegt wird, um OpenAI endlich zu überholen.