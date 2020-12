Famotidin Wie ein Mittel gegen Sodbrennen wegen Corona zum Bestseller wird

Die Supermarktkette Wegmans Food Markets limitiert die Abgabe auf zwei Pakete Famotidin pro Einkauf. Preise für die Präparate beim Online-Händler Amazon schnellen um das Dreifache in die Höhe. Die New York Times zitiert die Magenspezialistin Lauren Bleich aus der Nähe von Boston, dass 25 Prozent mehr Patienten über Sodbrennen klagen: „Ich denke, dass gehört zum Stress über alles, was in der Welt vor sich geht.“ Dazu komme Gewichtszunahme als Auslöser von Sodbrennen, weil Menschen sich während der Pandemie mit Alkohol und Comfort Food weniger zurückhielten.