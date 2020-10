Neuer Trend Travel-Bubble Die Zweiklassengesellschaft des Reisens

Die scharfen Vorsichtsmaßnahmen haben jedoch der Reise- und Tourismus-Branche sowohl in dem südostasiatischen Stadtstaat als auch in der chinesischen Sonderverwaltungsregion ein Schlag versetzt. So verzeichnete etwa die Hongkonger Fluglinie Cathay Pacific ein im Vergleich zum Vorjahr bis zu 99 Prozent geringeres Passagieraufkommen. Im Rest Asiens sieht es nicht besser aus: Der Reiseverkehr ist während der Pandemie wegen der Grenzschließungen zusammengebrochen, die Passagierzahlen sind im August um 97 Prozent zurückgegangen, so die Association of Asia Pacific Airlines.



Die Drehkreuze Singapur und Hongkong sind besonders betroffen. Der Plan, Länder, die das Virus unter Kontrolle gebracht haben, mit Reise-Blasen zu verbinden, soll nun neuen Schwung bringen. Singapur hat schon Abkommen für wichtige Geschäfts- und Dienstreisen aus China, Indonesien, Japan, Malaysia und Südkorea geschlossen oder diese angekündigt. Einseitig hat es zudem die Grenzen für Besucher aus Brunei, Neuseeland, Vietnam und dem größten Teil Australiens geöffnet.